Tudi letošnji Dan ljubezni je s pesmijo združil Slovence

Ljubljana, 24. maja - Po vsej Sloveniji je v četrtek zvečer odmevala pesem Dan ljubezni. Pobudniki projekta so, kot so povedali za STA, zaradi velikega števila nehali šteti prijavljena prizorišča in ljudi, ki so se priključili projektu. Na zemljevidu je bilo sicer označenih okoli 40 lokacij, po oceni organizatorjev pa naj bi pesem zapelo vsaj 6000 posameznikov.