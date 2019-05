Izvršno vodstvo DUTB od ponedeljka v polni sestavi

Ljubljana, 24. maja - Izvršno vodstvo DUTB bo od ponedeljka v polni sestavi, glavnemu izvršnemu direktorju Mateju Pircu se bosta namreč pridružila še izvršna direktorja Andraž Grum in Bojan Gantar. Gantar bo pristojen za upravljanje terjatev in lastniških naložb, Grum pa med drugim za poslovne analize in vrednotenje ter finance.