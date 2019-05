Teden gozdov letos v znamenju sodelovanja z gozdom v dobro narave in ljudi

Ljubljana, 25. maja - Teden gozdov, ki ga obeležujemo od danes do petka, letos poteka z geslom Sodelujemo z gozdom v dobro narave in ljudi. Teden, ki je namenjen predvsem osveščanju o pomenu gozda in gozdarstva za blaginjo družbe, bo letos tudi v znamenju 25-letnice organizirane javne gozdarske službe in delovanja Zavoda za gozdove Slovenije.