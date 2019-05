Zaradi prometne nesreče gorenjska avtocesta pri Kranju zaprta v obe smeri

Kranj, 24. maja - Zaradi prometne nesreče je med priključkoma Kranj zahod in Kranj vzhod v obe smeri zaprta celotna avtocesta, so sporočili s Policijske uprave Kranj. Po prvih podatkih policije se je prevrnilo tovorno vozilo, zaradi česar je prišlo do razstuja tovora. Zapora naj bi trajala dlje časa. Obvozi so urejeni, so sporočili s Policijske uprave (PU) Kranj.