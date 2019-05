Palau s podpisom v potnem listu spodbuja odgovorni turizem

Koror, 25. maja - Palau, rajska otoška državica v Tihem oceanu, ima okoli 22.000 prebivalcev, letno pa sprejme do 160.000 turistov. Ker je okoljski vpliv turistov postajal nevzdržen, so se v državi odločili za unikaten ukrep - vsak prišlek ob vstopu v državo podpiše zavezo, natisnjeno v potnem listu, s katero obljubi, da bo varoval okolje in dediščino otokov.