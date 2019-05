V Beli krajini lani skoraj 17-odsotna rast turističnega obiska

Črnomelj, 26. maja - V Beli krajini, ki jo je lani obiskalo skoraj 35.000 turistov, kar je skoraj 17 odstotkov več kot predlani, so pred novo turistično sezono pripravili več novosti, ponudniki prenočitev oz. tamkajšnji kampi, glampingi, turistične kmetije in drugi pa prenavljajo in dopolnjujejo svojo ponudbo. Lani se je okrepil tudi obisk tujih gostov.