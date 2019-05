Anketa Dnevnika in Večera: Največ podpore se obeta skupni listi SDS in SLS, sledita LMŠ in SD

Ljubljana, 24. maja - Največ podpore na nedeljskih volitvah v Evropski parlament si lahko obeta skupna lista SDS in SLS, ki bi jo volilo 19,6 odstotka vprašanih, nakazuje raziskava javnega mnenja, ki jo je za Večer in Dnevnik opravila agencija Ninamedia. Sledita listi LMŠ (16,2) in SD (11,8 odstotka).