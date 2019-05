Časovnica dogajanja po evropskih volitvah

28. maj - Potekal bo sestanek konference predsednikov Evropskega parlamenta, na kateri bo skušal parlament zagotoviti večino v podporo enemu od vodilnih kandidatov za predsedniški položaj v Evropski komisiji.

28. maj - Voditelji članic EU se bodo sešli na izrednem srečanju, na katerem bodo sprožili proces imenovanj na visoke položaje v institucijah EU.

29. maj - V Bruslju bo potekalo zasedanje evropskih poslancev Evropske ljudske stranke (EPP).

junij - V Evropskem parlamentu bo steklo oblikovanje političnih skupin, v katere se na osnovi svojega političnega prepričanja združujejo evropski poslanci. Pogoj za vzpostavitev skupine je najmanj 25 evropskih poslancev iz najmanj četrtine članic EU.

11. junij - V Bruslju se bodo sestali evropski poslanci iz vrst socialdemokratov (S&D).

20. junij - Redno junijsko zasedanje Evropskega sveta, na katerem se bodo voditelji članic EU morda že dogovorili o kandidatu za novega predsednika Evropske komisije. Predsednika komisije v skladu s pogodbo EU predlagajo voditelji članic unije s kvalificirano večino ob upoštevanju izida volitev.

1. julij - Izteče se mandat Evropskega parlamenta v obdobju 2014-2019.

2. julij - V Strasbourgu se bo na ustanovnem zasedanju zbral Evropski parlament. Poslanci bodo na zasedanju izvolili novega predsednika parlamenta.

15. julij - Začelo se bo drugo plenarno zasedanje Evropskega parlamenta, na katerem bi poslanci lahko izvolili novega predsednika Evropske komisije. Parlament predsednika komisije, ki ga predlaga Evropski svet, izvoli z absolutno večino.

september/oktober - V Evropskem parlamentu bodo predvidoma potekala zaslišanja kandidatov za evropske komisarje, ki jih bodo predlagale članice EU. Evropski parlament bo nato na plenarnem zasedanju potrjeval celotno komisarsko ekipo.

31. oktober - Izteče se mandat sedanji Evropski komisiji in njenemu predsedniku Jean-Claudu Junckerju. To je tudi datum, do katerega naj bi Velika Britanija zapustila EU.

30. november - Izteče se mandat predsednika Evropskega sveta Donalda Tuska.