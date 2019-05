Mineva 80 let od smrti avstrijskega pisatelja Josepha Rotha

Ljubljana, 27. maja - Mineva 80. let od smrti avstrijskega pisatelja in publicista judovskega rodu Josepha Rotha. Veljal je za enega najeminentnejših Evropejcev svojega časa. V svojih delih je z nostalgijo in izjemnim uvidom v prihodnost upodobil čas in krhko usodo človeške eksistence v obdobju razpada starega svetovnega reda med obema vojnama.