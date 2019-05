Singapur, 24. maja - Cene nafte so se v današnjem azijskem trgovanju zvišale in nekoliko okrevale po četrtkovih padcih, ko je med vlagatelji vladalo negativno razpoloženje zaradi rasti ameriških zalog nafte. Povpraševanje po nafti pa zavira tudi trgovinski spor med ZDA in Kitajsko, poročajo tuje tiskovne agencije.