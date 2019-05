Ljubljana, 24. maja - Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste je na primorski avtocesti med priključkom Senožeče in razcepom Nanos proti Ljubljani zaradi okvare vozila zaprt počasni pas. Gost promet z zastoji je na štajerski avtocesti med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani ter na cestah Mengeš-Trzin-Ljubljana in Dol-Šentjakob.