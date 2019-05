Šarec: Prav je, da volimo tiste, ki ustvarjajo mirno družbo, ne večnih delitev

Ljubljana, 24. maja - Premier in predsednik LMŠ Marjan Šarec je v četrtek na svojem Facebook profilu pozval k udeležbi na volitvah in poudaril, da vsak glas šteje. "Evropske volitve so pomembne in prav je da volimo tiste, ki ustvarjajo mirno družbo, ne večnih delitev," je zapisal in dodal, da jih tisti, ki počnejo slednje, ne bodo prestrašili.