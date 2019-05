Na zadnjem soočenju na TVS tudi o korupcijski aferi v Avstriji in vzpostavitvi mešanih patrulj

Ljubljana, 23. maja - Korupcijska afera v Avstriji, davčne oaze, predlog za vzpostavitev mešanih patrulj na meji z Italijo in populizem so bile teme zadnjega soočenja kandidatov parlamentarnih strank na TV Slovenija pred evropskimi volitvami. Na podobna vprašanja so na soočenju, ki je sledilo, odgovarjali kandidati zunajparlamentarnih strank.