Mladina o branikih proti pohodu novega fašizma (24. 5.)

Ljubljana, 24. maja - Grega Repovž v komentarju Nad breznom piše, da imajo evropski narodi pred volitvami nelagodno nalogo. Dodaja, da so jezni na Evropo, ki jo vidijo kot marljivo deklo denarja in pogoltnosti in da so jezni tisti, ki so s srcem verjeli v ta projekt ter to varovalko, ki je nastala po drugi svetovni vojni z namenom preprečiti vnovično rojstvo fašizma.