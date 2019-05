Finance o razlogih za udeležbo na volitvah (24. 5.)

Ljubljana, 23. maja - Simona Toplak v komentarju Odgovorni za pet minut in kako se jih znebiti piše, da je rezultat tega, kako Evropa "skupaj" pravočasno, učinkovito in pametno rešuje probleme, to, da bodo o prihodnosti na evropskih volitvah odločali tudi tisti, ki hočejo iz Evrope - brexitarji. Dodaja, da je Evropa odgovorna, da o neskupni povezavi volimo skupaj.