Židan pred volilno nedeljo za solidarno, močno in samozavestno Evropo

Ljubljana, 23. maja - Člani in simpatizerji SD so se srečali na zaključnem predvolilnem shodu pred nedeljskimi evropskimi volitvami. Predsednik stranke Dejan Židan je poudaril, da v Evropskem parlamentu "potrebujemo ljudi, ki razumejo, da beseda solidarnost ni floskula, ampak način življenja, ki razumejo, da EU mora biti močna in samozavestna, saj bo le takrat varna".