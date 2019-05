V operaciji proti pedofilski spletni strani rešili 50 otrok

Lyon, 23. maja - V okviru dve leti trajajoče mednarodne operacije proti pedofilski spletni strani, ki je na temnem spletu objavljala posnetke in fotografije spolnih zlorab otrok, so rešili 50 otrok ter prijeli devet vpletenih na Tajskem, v Avstraliji in ZDA, je danes sporočil Interpol, ki je vodil operacijo.