Letni dodatek za upokojence po prenovi pokojninskega zakona izplačan v treh razredih

Ljubljana, 23. maja - Na koaliciji so se danes seznanili z napredkom v pogajanjih glede prenove zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. V zakon bodo poskusili uvrstiti letni dodatek, dogovorili pa so se, da bo izplačan v treh razredih, je pojasnil vodja poslanske skupine DeSUS Franc Jurša.