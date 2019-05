Državni zbor ni podprl avtentične razlage 15. člena zakona o volilni kampanji

Ljubljana, 28. maja - DZ je s 60 glasovi za in nobenim proti sklenil, da ne sprejme predloga za avtentično razlago 15. člena zakona o volilni in referendumski kampanji. V SNS so predlog podali, ker da v členu ni povsem jasno, kateri stroški se štejejo kot stroški kampanje. Posebej jih moti navedba "drugi sorodni stroški, ki so nastali zaradi dejanj volilne kampanje".