Prihodki in odhodki Zpiza lani 1,1 odstotka manjši od načrtovanega zneska

Ljubljana, 23. maja - Vlada se je na današnji seji seznanila z letnim poročilom Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za lansko leto (Zpiz), obravnavali pa ga bodo tudi v DZ. Prihodki in odhodki zavoda so bili lani izenačeni v višini 5,3 milijarde evrov, kar je 1,1 odstotka manj od načrtovanega zneska.