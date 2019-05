Slovenski državni gozdovi prikazali gozdno proizvodnjo

Kočevje, 23. maja - Slovenski državni gozdovi, ki upravljajo z gozdovi v državni lasti, so danes prvič pripravili dan odprtih vrat. Obiskovalcem so za vasjo Gorenje v smeri proti Mali gori v bližini Kočevja prikazali gozdno proizvodnjo oz. sečnjo in spravilo ter prevoz lesa z najsodobnejšo mehanizacijo.