OECD z deklaracijo za inovativnost v javnem sektorju

Ljubljana, 23. maja - Deklaracijo Organizacije za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD) o inovativnosti v javnem sektorju je danes sprejelo in potrdilo 40 držav, tudi Slovenija, so sporočili iz ministrstva za javno upravo. Deklaracija naslavlja pet ključnih stebrov, med drugim podporo in spodbujanje javnih uslužbencev k preseganju ustaljenih načinov dela.