Kowarsch ostaja na čelu Adrie Airways

Brnik, 23. maja - V Adrii Airways je prišlo do sprememb v vodenju družbe, a ne do zamenjave direktorja Holgerja Kowarscha, so v odzivu na poročanje spletnega portala EX-YU Aviation sporočili iz letalskega prevoznika. Kowarsch tako ostaja na čelu družbe, Estonec Sven Kukemelk pa bo v vodstvu odgovoren za sektor operative in bo še naprej vodil letalsko šolo.