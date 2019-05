Novakova: NSi na evropske volitve za dobro Slovenije in za močno EU

Ljubljana, 23. maja - Evropski poslanci NSi si bodo prizadevali za dobro Slovenije in za močno EU, ki bo sodelovala in bo pri ljudeh zbujala zaupanje, je na današnji sklepni novinarski konferenci NSi pred nedeljskimi volitvami poudarila nosilka strankine liste Ljudmila Novak. Po njenih besedah bo glas za NSi glas za povezovanje, demokracijo, mir in spoštovanje.