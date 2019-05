V Mestnem muzeju Ljubljana razstava dragocenih ruskih ikon

Ljubljana, 23. maja - V Mestnem muzeju Ljubljana bodo drevi odprli razstavo več kot 80 ruskih ikon iz vodilnih ruskih muzejev. Razstava Ikone; Zakladi ruskih muzejev bo na ogled do 15. septembra, spremljala pa jo bo razstava umetniške skupine Irwin z naslovom Was ist Kunst Hugo Ball. V muzeju bodo pripravili tudi program vodstev, šolo slikanja in tri ikonične petke.