Poslanci SDS za sejo odborov o problematiki zlorabe socialnih transferjev

Ljubljana, 23. maja - Poslanci SDS zahtevajo sklic nujne seje odborov DZ za delo, družino in socialne zadeve ter notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo v zvezi s problematiko zlorabe socialnih transferjev na podlagi fiktivno prijavljenega prebivališča. Opozarjajo predvsem na tujce, ki so fiktivno prijavljeni, je dejala poslanka SDS Karmen Furman.