WHO s strategijo v boj proti strupenim kačjim ugrizom

Ženeva, 23. maja - Čeprav obstajajo protistrupi za zdravljenje zaradi ugrizov strupenih kač, ti še vedno ogrožajo skoraj tri milijone ljudi na svetu. Zaradi zastrupitve vsako leto umre med 80.000 in 130.000 ljudi, okoli 400.000 jih ima trajne posledice. Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) želi to spremeniti z danes objavljenim akcijskim načrtom.