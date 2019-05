Predlog novele energetskega zakona nadaljuje zakonodajno pot

Ljubljana, 28. maja - Vladni predlog novele energetskega zakona je primeren za nadaljnjo obravnavo, so danes sklenili poslanci DZ. Predlog, ki v slovenski pravni red prenaša evropske direktive in upošteva odločitev ustavnega sodišča, podpirajo koalicijske stranke in SNS, v prvem branju mu niso nasprotovali v Levici in SDS, medtem ko so mu v NSi odrekli podporo.