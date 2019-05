Za projekte na področju pametnih regij in transporta na voljo več milijonov evrov

Ljubljana, 23. maja - Za projekte na področju pametnih regij in transporta je na tretjem javnem razpisu transnacionalnega programa Interreg ADRION na voljo skupaj 11,6 milijona evrov, so sporočili z vladne službe za razvoj in evropsko kohezijsko politiko. Roka se iztečeta julija, vladna služba pa 6. junija za potencialne prijavitelje pripravlja informativni dan.