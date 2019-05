Šolski inšpektorat začel preverjanje domnevne zlorabe v vrtcu

Ljubljana, 23. maja - Inšpektorat za šolstvo in šport je takoj, ko je bilo ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport preko medijev obveščeno o primeru domnevne spolne zlorabe otroka v enem od vrtcev, začel postopke preverjanja. Policijo in Združenje proti spolnemu zlorabljanju so zaprosili za dosedanje ugotovitve, na podlagi katerih bodo ustrezno ukrepali.