Konzorcij mariborskih in pomurskih šol dijakom omogočil nabiranje izkušenj v tujini

Maribor, 23. maja - Tehniški šolski center je s podporo Zavoda za novodobno izobraževanje dal pobudo za ustanovitev konzorcija srednjih šol mariborske in pomurske regije v okviru projekta mobilnosti VET Skill and Knowledge Exchange, ki je bil na razpisu leta 2017 izbran in sofinanciran iz evropskega programa Erasmus+. Letos so program nadgradili.