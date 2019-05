Alkoholiziran voznik napadel škofjeloškega policista

Škofja Loka, 23. maja - Škofjeloški policisti so v sredo zjutraj zaradi suma vožnje pod vplivom alkohola in prepovedanih drog obravnavali voznika. Ta je med postopkom fizično napadel policista. V postopek pa se je vmešal tudi brat kršitelja in napadel redarja. Udeleženi so utrpeli lažje poškodbe, policija pa dogodek obravnava kot kaznivo dejanje.