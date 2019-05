Ljubljana, 23. maja - Indeks najpomembnejših podjetij na Ljubljanski borzi SBI TOP je v dopoldanskem delu trgovanja pridobil okoli odstotek vrednosti. Navzgor sta ga potisnili delnici Save Re in Krke, slednje so tudi najprometnejše. Ob skromnem prometu so več kot 13 odstotkov izgubile delnice Intereurope.