Predlogu novele energetskega zakona se v prvem branju obeta zelena luč

Ljubljana, 23. maja - DZ je danes začel z obravnavo vladnega predloga novele energetskega zakona. Predlog bo po napovedih poslanskih skupin nadaljeval zakonodajno pot, saj so mu podporo napovedale vse koalicijske stranke in tudi poslanci SNS. V prvi obravnavi mu ne bodo nasprotovali poslanci SDS in Levice, medtem ko so proti v NSi.