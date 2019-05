V Sežani ilegalni migranti zaradi težav z dihanjem potrebovali zdravniško pomoč

Sežana/Gruškovje, 23. maja - Policisti so v sredo prejeli obvestilo, da so na železniški postaji v Sežani pri pregledu vagonov z žitom odkrili tri ilegalne migrante, ki so nujno potrebovali zdravniško pomoč, saj naj bi jim v vagonu zmanjkovalo zraka. Na postaji so jim zato nudili zdravniško pomoč, grelne folije in vodo, so sporočili s Policijske uprave Koper.