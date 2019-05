Objavljen natečaj za direktorja urada za oskrbo in integracijo migrantov

Ljubljana, 23. maja - Generalni sekretariat vlade je objavil natečaj za položaj direktorja urada vlade za oskrbo in integracijo migrantov. Kandidati se lahko prijavijo v 15 dneh po objavi natečaja oz. do 7. junija. Izbrani kandidat bo imenovan na položaj za dobo petih let z možnostjo ponovnega imenovanja, je navedeno na spletni strani ministrstva za javno upravo.