V slatinski občini brezplačni avtobusni prevozi za starejše

Rogaška Slatina, 25. maja - Slatinska občina z junijem uvaja brezplačen tedenski avtobusni prevoz za starejše občane iz različnih naselij v Rogaško Slatino. Z ukrepom želijo povečati samostojnost in neodvisnost starejše generacije, ki živi doma in nima možnosti lastnega prevoza, so sporočili z občine.