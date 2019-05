Slovenija na Evroviziji zaradi napačnega štetja nazadovala za dve mesti

Tel Aviv, 23. maja - Slovenija se je na 64. tekmovanju za pesem Evrovizije v izraelskem Tel Avivu z Zalo Kralj in Gašperjem Šantlom ter pesmijo Sebi uvrstila na 15. in ne na 13. mesto, so sporočili organizatorji. Kot so pojasnili je zmeda z uvrstitvami na glasbenem tekmovanju nastala, ker so zaradi človeške napake napačno razdelili glasove beloruske žirije.