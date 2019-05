Padci cen nafte so se še poglobili

Singapur, 23. maja - Padci cen nafte so se v današnjem azijskem trgovanju še poglobili. Črno zlato se je dodatno pocenilo, potem ko je ameriško ministrstvo za trgovino v sredo sporočilo, da so se ameriške zaloge nafte v minulem tednu povečale in dosegle najvišjo raven po sredini leta 2017, poroča nemška tiskovna agencija dpa.