Mediji: Theresa May naj bi v petek naznanila odstop

London, 23. maja - Britanska premierka Theresa May naj bi v petek napovedala odstop s položaja predsednice vlade, danes poroča britanski časnik The Times na svoji spletni strani. Za odhod naj bi se odločila, potem ko so se ministri uprli njeni zadnji različici sporazuma o izstopu Združenega kraljestva iz Evropske unije.