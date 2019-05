Trumpova strategija blokad kongresnih preiskav doživela drugi sodni poraz

New York, 23. maja - Newyorški zvezni sodnik Edgardo Ramos je v sredo zavrnil zahtevo odvetnikov predsednika ZDA Donalda Trumpa o prepovedi predaje njegovih finančnih informacij od Deutsche bank in Capital One kongresnemu odboru za finančne zadeve. Zvezni sodnik v Washingtonu je podobno storil v ponedeljek glede Trumpovih davčnih napovedi.