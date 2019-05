Vujović izbral rokometaše za Latvijo in Estonijo

Ljubljana, 23. maja - Slovenska moška rokometna reprezentanca se je po štirih zmagah - dvakrat je premagala Nizozemsko, po enkrat pa Latvijo in Estonijo - že uvrstila na evropsko prvenstvo, ki bo med 10. in 26. januarjem prihodnje leto v Avstriji ter na Norveškem in Švedskem, junija pa sta pred njo še zadnji kvalifikacijski tekmi.