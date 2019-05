Mayevo zapustila ministrica za parlamentarna vprašanja

London, 22. maja - Britanska ministrica za parlamentarna vprašanja oz. formalno predsednica predstavniškega doma Andrea Leadsom je danes odstopila iz vlade premierke Therese May. Kot je sporočila, ne verjame, da bo pristop, ki ga je ubrala vlada, pripeljal do brexita in uresničil voljo Britancev na referendumu iz leta 2016, poroča francoska tiskovna agencija AFP.