Južnoafriški poslanci izvolili Ramaphoso za predsednika države

Cape Town, 22. maja - Južnoafriški poslanci so danes po pričakovanjih za novega predsednika države izvolili predsednika Afriškega nacionalnega kongresa (ANC) in dosedanjega predsednika Cyrila Ramaphosa. Volitve predsednika države so potekale dva tedna po parlamentarnih, na katerih je ANC obdržal vodilno mesto, čeprav z najnižjo podporo med volivci po koncu aparthaida.