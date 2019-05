Začenja se 13. mednarodni festival Igraj se z mano

Ljubljana/Semič, 23. maja - S prireditvijo v Semiču se danes začenja 13. mednarodni festival Igraj se z mano, katerega namen je vključevanje oseb s posebnimi potrebami v družbeno življenje. Festivalu, na katerem bodo otroci in mladostniki s posebnimi potrebami sodelovali na številnih delavnicah, nastopih in animacijah, bo v štirih slovenskih mestih potekal vse do 7. junija.