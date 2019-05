Perič: Slovenija je brez EU politično, ekonomsko in ozemeljsko mrtva

Ljubljana, 22. maja - Slovenija je brez EU politično, ekonomsko in ozemeljsko "mrtva", zato nujno potrebujemo močno in stabilno unijo, je ob izteku kampanje za evropske volitve na spletnih straneh SMC zapisal nosilec kandidatne liste stranke Gregor Perič. Kampanjo je sicer ocenil kot medlo, z nekaterimi poskusi zajahati val strahu in pridobiti kak odstotek podpore.