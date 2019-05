V brazilskem Recifeju teden slovenske kulture in dnevi slovenskega filma

Recife, 22. maja - V muzeju brazilske zvezne države Pernambuco v mestu Recife je v torek zvečer potekala slovesna otvoritev tedna slovenske kulture. V muzeju so odprli dve razstavi; o največjem slovenskem arhitektu Jožetu Plečniku ter nesnovni kulturni dediščini Slovenije, ki bosta na ogled do 9. junija. V Recifeju so danes odprli tudi dneve slovenskega filma.