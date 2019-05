Ameriški lovci ob obali Aljaske prestrezajo ruska letala

Washington, 22. maja - Ameriška vojaška letala so danes že drugič v dveh dneh prestregla ruska letala, ki so vstopila v zračno tamponsko območje ob obali Aljaske, so sporočili iz poveljstva zračne obrambe Severne Amerike (Norad). V Moskvi so potrdili, da so njihova letala letela ob obali Aljaske, a da niso vstopila v zračni prostor nobene druge države.