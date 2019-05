Cerar z nemškim in portugalskim ministrom o prioritetah predsedovanja Svetu EU

Berlin/Erfurt, 22. maja - Zunanji minister Miro Cerar se je danes v Berlinu z zunanjima ministroma Nemčije in Portugalske, Heikom Maasom in Augustom Santosom Silvo, pogovarjal o prioritetah EU v obdobju 2020-2021, ko bo trio predsedoval Svetu EU. Prvo srečanje zunanjih ministrov tria je pokazalo, da imajo te tri države sorodne poglede glede izzivov in prioritet unije.