Newyorške borze znova v negativnem območju

New York, 22. maja - Newyorške borze so nov trgovalni dan začele v negativnem območju. Med vlagatelji je še vedno veliko nelagodja zaradi zaostrovanja trgovinske vojne med ZDA in Kitajsko. Neprijetno jih je presenetila tudi novica s pristojnega ameriškega sodišča, da je ameriški proizvajalec čipov Qualcomm kršil zakonodajo s področja varstva konkurence.